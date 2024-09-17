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Байден не мог дозвониться Трампу после покушения

The Hill: Байден со второй попытки дозвонился Трампу после попытки покушения

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Quetzalli Nicte-Ha/Reuters

Президент США Джо Байден со второй попытки дозвонился Дональду Трампу после попытки покушения. Об этом пишет издание The Hill.

Байден звонил Трампу, но тот якобы не был доступен в первый раз. Когда у действующего президента получилось дозвониться, Трамп выразил признательность за звонок.

15 сентября в гольф-клубе Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение. Подозреваемый задержан.

Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее Мадуро дал совет Трампу после покушения.

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Покушения на Трампа
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