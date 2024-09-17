Байден не мог дозвониться Трампу после покушения

Президент США Джо Байден со второй попытки дозвонился Дональду Трампу после попытки покушения. Об этом пишет издание The Hill.

Байден звонил Трампу, но тот якобы не был доступен в первый раз. Когда у действующего президента получилось дозвониться, Трамп выразил признательность за звонок.

15 сентября в гольф-клубе Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение. Подозреваемый задержан.

Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее Мадуро дал совет Трампу после покушения.