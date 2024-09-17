Американский инструктор по снайперской подготовке Дэниэл Харрис, проходящий службу в Вооруженных силах России, рассказал, что был в ужасе, когда узнал, что украинские военные 8 лет обстреливали мирные города Донбасса. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, раньше он безоговорочно доверял властям США, однако, начав искать правду о конфликте на Украине, «все перевернулось на 180 градусов».

«Как и многие, я ошибался насчет того, что здесь происходит. Я верил американским СМИ: «Русские — плохие парни, а украинцы — невинные жертвы». Но чем больше я узнавал информации из независимых источников, тем лучше осознавал: все это ужасный обман», — отметил Харрис.

По его мнению, украинские власти специально обстреливали Донбасс, чтобы втянуть Россию в вооруженное противостояние.

До этого финский журналист Кости Хейсканен призвал иностранных репортеров объединиться, забыть все распри и вместе делать честные репортажи о России, показывая, чем на самом деле живет страна. По его словам, важной составляющей совместной работы должна быть борьба с русофобией и разжиганием ненависти в западных странах.

Он также сообщил, что совместно с итальянским военным корреспондентом Андреа Лучиди открыл в Москве специальный корпункт для иностранных журналистов, которые хотят рассказывать объективную информацию о России и специальной военной операции на Украине, а не навязываемую западными СМИ.

Ранее европейские журналисты рассказали, как в ЕС блокируют материалы из новых регионов РФ.