В МИД РФ прокомментировали возможное размещение запрещенных ДРСМД ракет США в Японии

Российская сторона в военном планировании учитывает потенциальное размещение запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракет США на территории Японии. Об этом ТАСС заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

«В случае размещения этих ракет — а пока это планы и идеи — ответ будет дан, как сказал президент», — ответил он на соответствующий вопрос.

В сентябре газета Japan Times сообщила, что ранее запрещенные по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наземные ракетные комплексы США Typhon будут размещены на территории Японии.

2 сентября помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты отводят Японии роль восточного филиала Североатлантического альянса (НАТО), который призван контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион.

Ранее на саммиты НАТО решили постоянно приглашать Японию.