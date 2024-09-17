Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ прокомментировали возможное размещение запрещенных ДРСМД ракет США в Японии

МИД: РФ учитывает возможное размещение запрещенных ДРСМД ракет США в Японии

close
Paul R. Jones/Shutterstock/FOTODOM

Российская сторона в военном планировании учитывает потенциальное размещение запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракет США на территории Японии. Об этом ТАСС заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

«В случае размещения этих ракет — а пока это планы и идеи — ответ будет дан, как сказал президент», — ответил он на соответствующий вопрос.

В сентябре газета Japan Times сообщила, что ранее запрещенные по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наземные ракетные комплексы США Typhon будут размещены на территории Японии.

2 сентября помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты отводят Японии роль восточного филиала Североатлантического альянса (НАТО), который призван контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион.

Ранее на саммиты НАТО решили постоянно приглашать Японию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами