Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что действующая на Украине власть во главе с Владимиром Зеленским может существовать лишь в условиях продолжающегося конфликта, поскольку в противном случае будет свергнута. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на беседу с британским политологом Ричардом Саквой.

«То, что происходит на Украине, — это конфликт, как вы говорите, между монизмом и плюрализмом… Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского», — указал Келин.

По словам дипломата, Владимир Зеленский является фигурой, которая может жить «только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти».

До этого посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял, что нахождение у власти Владимира Зеленского является главным препятствием для достижения договоренностей по урегулированию украинского конфликта. По его словам, вопрос о переговорах следует адресовать Киеву, поскольку Москва никогда не отказывалась от таковых.

Ранее Зеленского назвали «мелким пакостником» из-за планов сделать россиян несчастными.