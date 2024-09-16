Трамп увидел след Байдена и Харрис в покушении на себя

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что высказывания действующего главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис повлияли на Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении в штате Флорида. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Он [Райан Уэсли Раут] поверил словам Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ними», — сказал Трамп.

Он в очередной раз окрестил Байдена и Харрис врагами США, которые, по его словам, «разрушают страну как изнутри, так и снаружи». С его точки зрения, они представляют настоящую угрозу для Соединенных Штатов.

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде допустили новое покушение на Трампа.