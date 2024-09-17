Зеленского предупредили о проблемах перед визитом в США из-за покушения на Трампа

Информация о связях подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута с Украиной привлекает нежелательное внимание к Владимиру Зеленскому перед его переговорами с действующим главой государства Джо Байденом. Об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что покушение на Трампа произошло в «крайне неудачный момент» для Зеленского и дает ему не то внимание, на которое он рассчитывал. Ему приходится иметь дело с уходящим президентом США Байденом, «пытаясь выдавить» разрешение на применение дальнобойного оружия для ударов вглубь России, говорится в тексте.

По оценке Bloomberg, покушение на Трампа может повлиять на отношение к Украине не только уходящей администрации Белого дома, но и будущей, в случае победы республиканца на выборах в ноябре.

«Если симпатия республиканского кандидата к Украине и так вызывала вопросы, то последний причудливый поворот в его похожей на американские гонки кампании может повлиять на мнение Трампа в сложно предсказуемой манере», — говорится в тексте.

Накануне гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп допустили след Байдена и Харрис в покушении на себя.