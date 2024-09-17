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В Чехии заявили, что Зеленский готов отказаться от потерянных территорий

Lidovky: Зеленский рассматривает отказ от возвращения территорий

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от возвращения потерянных во время конфликта с РФ территорий, но никогда не признается в этом публично. Об этом пишет чешская газета Lidovky.

Издание считает, что у Киева не осталось надежды на благоприятный исход конфликта, а нежелание Запада финансировать Украину лишает ВСУ шансов на новое наступление. По мнению автора материала, Киеву в любом случае придется отказаться от территориальных претензий «публично или за кулисами».

10 сентября аналитик Марк Епископос выразил мнение, что Зеленский не может отдать приказ ВСУ об отступлении из Курской области, поскольку на Западе воспримут такой шаг как провал. По мнению автора, одной из задач Киева является манипуляция мнением на Западе, и уход из российского региона не получится представить иначе, как провал. Епископос полагает, что именно поэтому власти Украины направляют в Курскую область новые части ВСУ, несмотря на продвижение ВС РФ в Донбассе. Несмотря на все усилия, войска Украины не смогут удерживать территории в Курской области, считает эксперт.

Ранее в РФ рассказали о просчете Зеленского.

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