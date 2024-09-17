Русский язык будет исключен из нормативного оборота в Молдавии, если президент страны Майя Санду будет переизбрана. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, слова которого передает газета «Известия».

«Власти уже давно бы это сделали, но ждут выборов и референдума. После им уже ничего не связывает руки. И это первое, что сделает Санду, если задержится в своем кресле», — заявил Шор, подчеркнув, что правящая партия «Действие и солидарность» презирает русскоязычное население страны.

16 сентября Майя Санду выразила надежду на то, что конфликт с Приднестровьем решится до вступления в ЕС, но допустила, что ее страна станет членом Евросоюза без территории непризнанной республики.

3 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала беспрецедентной степень подлости и низости Запада по отношению к Молдавии. Так на международном форуме «Лидеры Евразии» она прокомментировала ситуацию с языком в стране. По словам дипломата, никогда до этого она не видела такого «циничного воровства языка у людей».

Ранее в Приднестровье дали совет Молдавии.