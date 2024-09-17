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Начальник полигона на Новой Земле заявил о готовности к ядерным испытаниям

Синицын: полигон на Новой Земле готов к полномасштабным ядерным испытаниям

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«Ядерные испытания. Книга 2. Тоцкое войсковое учение». «Московские учебники», 2006

Начальник Центрального ядерного полигона России на Новой Земле Андрей Синицын заявил о готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Об этом пишет «Российская газета».

«Полигон готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности. Готов в полном объеме. Готова лабораторно-испытательная база. Готов персонал. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытания», — сказал Синицын.

24 сентября 1996 года Россия подписала, а 27 мая 2000 года ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В августе текущего года начальник службы специального контроля Минобороны РФ Виктор Коршак заявлял, что Россия, несмотря на отзыв ратификации ДВЗЯИ, укрепляет вклад в контроль за ядерными испытаниями. На это указывает в том числе завершение сертификации сейсмической станции в Южно-Сахалинске.

В СССР было проведено 715 ядерных испытаний — они стали одной из главных основ создания ядерного щита страны. Последний взрыв ядерного заряда на Семипалатинском полигоне был произведен 19 октября 1989 года, а на Новоземельском — 24 октября 1990 года.

16 сентября в Госдуме предложили провести показательные ядерные испытания на фоне возможной отмены запрета Киеву наносить удары вглубь России.

Ранее глава «Росатома» предупредил об угрожающем миру поведении Киева.

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