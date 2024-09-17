Подозреваемый в покушении на Трампа не успел открыть огонь

Исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональд Роу заявил, что подозреваемый в недавнем покушении на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа не успел открыть огонь. Его слова в ходе специального брифинга передает ТАСС.

«Он не имел возможности видеть Трампа с того места, где находился. Он не стрелял в наших агентов», — сказал Роу.

Он также отметил, что политик был осведомлен о том, что находится под «самой высокой степенью защиты», предоставляемой Секретной службой.

15 сентября агенты Секретной службы открыли огонь у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил ствол ружья, выглядывающий из кустов. ФБР расценило это как покушение на политика. Трамп позже сообщил, что с ним все в порядке. В настоящее время мужчина задержан. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Вечером 16 сентября ФБР сообщило, что в рамках расследования попытки покушения на Трампа уже допросили членов семьи, друзей и бывших коллег подозреваемого. Американские СМИ сообщали, что подозреваемым является 58-летний Райан Уэсли Раут, который поддерживает демократов и Украину.

Ранее Байден позвонил Трампу после попытки покушения на него.