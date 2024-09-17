Лавров встретится в Москве с президентом МККК

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет во вторник, 17 сентября, встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».

Дипломат пояснила, что президент МККК Мирьяна Сполярич прибывает в Россию для участия в IV Евразийском женском форуме.

Захарова напомнила, что форум состоится в Санкт-Петербурге 18-20 сентября. В его повестке дня — широкий спектр вопросов гуманитарного реагирования в различных регионах мира. Программа визита Сполярич в РФ предусматривает встречи с представителями государственных и общественных структур, а также с руководством Российского Красного Креста.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу сообщило, что руководство страны обратилось к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области».

Ранее Сполярич встречалась в Катаре с руководителем политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС.