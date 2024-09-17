Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Упал вертолет президента Зимбабве

В Зимбабве упал вертолет президента, главы государства на борту не было

close
Tsvangirayi Mukwazhi/AP

Вертолет, на котором должен был лететь президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, потерпел крушение вскоре после взлета, однако президента на борту не оказалось, и экипаж выжил. Об этом сообщает телеканал ZBC, ссылаясь на министра информации Зимбабве Дженфана Мусвере.

Инцидент произошел 15 сентября в городе Масвинго на юге страны во время первых торжеств по случаю Дня Мунумутапы, который совпадает с днем рождения президента. Празднования были организованы Молодежной лигой правящей партии ЗАНУ-ПФ в честь древней империи Мунумутапа, некогда существовавшей на территории современной Республики Зимбабве.

На мероприятиях присутствовали президент Эммерсон Мнангагва и его супруга Оксилия, вице-президент Кембо Мохади, председатель ЗАНУ-ПФ и министр обороны Оппа Мучингури-Кашири, а также другие высокопоставленные чиновники.

Предварительные данные указывают на техническую неисправность в качестве возможной причины падения вертолета.

В настоящее время Управление гражданской авиации Зимбабве проводит расследование инцидента.

Ранее Генштаб ВС Ирана назвал причины крушения вертолета президента Раиси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами