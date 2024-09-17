Упал вертолет президента Зимбабве

Вертолет, на котором должен был лететь президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, потерпел крушение вскоре после взлета, однако президента на борту не оказалось, и экипаж выжил. Об этом сообщает телеканал ZBC, ссылаясь на министра информации Зимбабве Дженфана Мусвере.

Инцидент произошел 15 сентября в городе Масвинго на юге страны во время первых торжеств по случаю Дня Мунумутапы, который совпадает с днем рождения президента. Празднования были организованы Молодежной лигой правящей партии ЗАНУ-ПФ в честь древней империи Мунумутапа, некогда существовавшей на территории современной Республики Зимбабве.

На мероприятиях присутствовали президент Эммерсон Мнангагва и его супруга Оксилия, вице-президент Кембо Мохади, председатель ЗАНУ-ПФ и министр обороны Оппа Мучингури-Кашири, а также другие высокопоставленные чиновники.

Предварительные данные указывают на техническую неисправность в качестве возможной причины падения вертолета.

В настоящее время Управление гражданской авиации Зимбабве проводит расследование инцидента.

Ранее Генштаб ВС Ирана назвал причины крушения вертолета президента Раиси.