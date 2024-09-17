Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД ответил на сравнение России с фашистским государством

Захарова ответила МИД Британии на сравнение РФ с фашистским государством

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия найдет способ напомнить Великобритании о том, как она была замарана взаимодействием с нацистами. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми, сравнившего РФ с фашистским государством.

«Я вам обещаю, помимо всех обычных практик в этом случае, мы найдем красивый способ напомнить Британии и британскому посольству в Москве о том, как они были замараны, в том числе и взаимодействием с нацистами», — сказала она.

В августе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом. Таким образом она прокомментировала заверения журналиста итальянской гостелерадиокомпании Иларио Пьяньерелли о том, что шумиха в социальных сетях из-за его репортажа с украинским военным в кепке со знаком СС — это инструмент российской пропаганды.

Ранее полиция Эстонии пресекла попытку установить памятник, прославляющий СС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами