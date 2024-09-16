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Новый мэр Усть-Илимска рассказал, что будет делать с подаренными кнутом и пряником

Мэр Усть-Илимска: кнут и пряник можно рассматривать как «методы к руководству»

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Эдуард Симонов/VK

Мэр города Усть-Илимска Эдуард Симонов рассказал, что подаренные ему кнут и пряник можно рассматривать в качестве «методов к руководству». Об этом градоначальник рассказал RTVI.

«Просто обычный нестандартный подарок. Это же методы к руководству: кого-то кнутом воспитывать, кому-то пряник дать, а кому-то и про Конституцию напомнить. То есть все должно быть в рамках Конституции — и пряники, и кнуты. Не нарушая при этом Конституцию», — сказал Симонов.

Свой подарок глава города получил во время инаугурации 16 сентября. Депутаты Заксобрания Прибайкалья вместе с кнутом и пряником подарили Симонову Конституцию. Первые два предмета назвали «символами власти».

После того, как видео попало в социальные сети, многие заявили, что такие подарки можно назвать «рабовладельческими». Как полагает руководитель отдела по связям с общественностью Александра Мысик, сравнение неуместно.

Ранее депутат из ХМАО сделал главе района символический подарок.

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