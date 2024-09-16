В Абхазии прокомментировали планы Грузии извиниться за войну 2008 года

Если власти Грузии предпримут реальные действия по урегулированию отношений с регионом после начала войны в Южной Осетии, то это позволит начать процесс, ведущий к «добрососедским отношениям». Об этом заявили в пресс-службе МИД Абхазии.

В министерстве обратили внимание на заявление основателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, согласно которому власти страны планируют извиниться за войну 2008 года между осетинами и грузинами. Ведомство расценило подобный шаг как начало мирного существования государств.

«Заявление г-на Иванишвили показывает, что в Грузии все еще существует ресурс внутренней переоценки и признания своих ошибок, как это было не раз в наших взаимоотношениях», — говорится в сообщении.

Свое заявление Иванишвили сделал 14 сентября на предвыборном митинге в Гори. По его словам, власти Грузии могут извиниться после парламентских выборов, назначенных на 26 октября, когда найдут в себе силы.

Ранее грузины встретили протестом призыв к извинениям за войну 2008 года.