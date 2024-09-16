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Губернатор Вологодской области рассказал о повестке от СБУ

Губернатор Вологодской области Филимонов рассказал о повестке на допрос от СБУ

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СБУ

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о полученной повестке для допроса от имени Службы безопасности Украины (СБУ). Подробности он рассказал в своем Telegram-канале.

«Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В свою очередь он добавил, что скорее до них доберутся российские военные, у которых есть свои вопросы к сотрудникам украинских спецслужб, которые они непременно зададут.

Незадолго до этого митрополита Запорожского и Мелитопольского Луку вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

По его словам, причиной допроса стал Telegram-канал «Лекарь.zp», который ведет священнослужитель Украинской Православной церкви. Канал, по мнению СБУ, «способствует распространению религиозной ненависти». Однако он уверен, что своими действиями украинские спецслужбы пытаются «заткнуть Церкви рот».

Ранее СБУ пыталась завербовать пожилую пару россиян, навестившую внуков во Львове.

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