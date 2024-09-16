Трамп заявил о влиянии риторики Байдена и Харрис в покушении на него

Риторика президента США Джо Байдена и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис, якобы привела уже ко второму покушению на экс-главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Он (подозреваемый в покушении. — прим. ред.) верил риторике Байдена и Харрис, и он действовал в соответствии с ней... Их риторика заставляет меня подвергаться обстрелу, хотя я тот, кто собирается спасти страну, а они — те, кто разрушает страну», — сказал Трамп.

Экс-глава Белого дома уточнил, что причиной для покушения могли стать заявления Байдена и Харрис, что он является «угрозой демократии». При этом республиканец назвал действующее руководство Белого дома «врагом изнутри», который и является «настоящей угрозой».

Накануне в гольф-клубе Трампа во Флориде произошла стрельба. В этот момент на поле играл сам кандидат в президенты США. В результате инцидента политик не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее покушение на Трампа связали с «украинизацией» США.