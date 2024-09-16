Столтенберг назвал условие для мира на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине в долгосрочной перспективе не будет, пока республика не вступит в НАТО. Его слова приводит Foreign Policy.

«В долгосрочной перспективе не может быть мира на Украине без того, чтобы Украина стала частью НАТО», — заявил Столтенберг.

В то же время он подчеркнул, что в настоящий момент у членов Североатлантического альянса нет консенсуса по приглашению Украины в военный блок.

11 сентября американский дипломат Джулианна Смит заявила, что Соединенные Штаты в последние 2,5 года приближали Украину к членству в НАТО и намерены продолжать это делать. По словам Смит, союзники Киева дали ему понять, что он станет членом Североатлантического альянса, однако перед этим Украине нужно реформировать свою экономическую и политическую систему, а также завершить военный конфликт, поэтому время направить приглашение на вступление еще не пришло.

5 сентября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что республика намерена вступить в НАТО «суверенной и независимой страной» в пределах границы 1991 года.

Ранее Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО.