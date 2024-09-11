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Блинкен заявил о неизбежности вступления Украины в НАТО

Блинкен: НАТО четко продемонстрировало, что вступление Киева в альянс неизбежно

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Государства Североатлантического альянса дали четко понять, что участие Украины в НАТО является неизбежным, и Киев находится на пути вступления в организацию. Об этом, ссылаясь на выступление находящегося с визитом на Украине госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает РИА Новости.

По его словам, страны НАТО встретились и дали четко понять, что вступление Киева в альянс является неотвратимым, и сейчас Украина движется по этому пути.

При этом Блинкен подчеркнул, что для вступления в НАТО Украине придется осуществить ряд необходимых реформ.

11 сентября американский дипломат Джулианна Смит заявила, что Соединенные Штаты в последние годы приближали Украину к членству в НАТО и намерены продолжать это делать.

5 сентября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что республика намерена вступить в НАТО «суверенной и независимой страной» в пределах границы 1991 года. Она также отвергла идею вхождения Украины в Североатлантический альянс «частями», отметив, что Киев не будет предлагать каких-либо решений по членству, пока республике не поступит соответствующего официального предложения.

Ранее на Западе оценили вероятность начала войны между Россией и НАТО.

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