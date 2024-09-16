Bloomberg сообщил о проблемах США при модернизации ядерного арсенала

США испытывают проблемы при модернизации своего ядерного арсенала. Об этом написал колумнист агентства Bloomberg Хэл Брендс.

На данный момент Пентагон занимается проектом модернизации ядерного арсенала США, однако не успевают по графику выполнить поставленные задачи.

«Все три аспекта этой модернизации – бомбардировочная авиация, ракеты наземного базирования и несущие баллистические ракеты подводные лодки – отстают от графика и превышают бюджет», — отмечает автор.

С одной стороны, США необходимо увеличить ядерный арсенал, с другой — нужно нарастить число кораблей для американского флота, что необходимо для сдерживания Китая. Из-за этого к концу десятилетия Вашингтон может столкнуться с нехваткой боевой мощи, пишет Брендс.

В сентябре также выяснилось, что министерство обороны США собирается заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор. Работы будут проходить с использованием программного обеспечения, позволяющего воссоздать ситуацию уничтожения сельскохозяйственных ферм после применения ядерного арсенала.

Ранее в США высказались о вероятности ядерной войны с Россией.