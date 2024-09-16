Первая леди ЦАР примет участие в Евразийском женском форуме в России

Первая леди ЦАР планирует принять участие в Евразийском женском форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Банги.

«В международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил первую леди ЦАР Брижитт Туадеру, которая направляется в Россию для участия в IV Евразийском женском форуме», — отмечается в публикации.

Евразийский женский форум — международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов и выработки совместных решений по актуальным вопросам международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, продвижения социальных благотворительных проектов.

16 сентября также сообщалось, что глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи отправилась с официальным визитом в Россию, где она примет участие в Евразийском женском форуме, а также Женском форуме БРИКС.

Ранее еще одна страна заинтересовалась БРИКС.