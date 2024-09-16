В Госдуме ответили на планы Зеленского лишить россиян комфортной жизни

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова удивилась плану президента Украины Владимира Зеленского лишить россиян комфортной жизни. Слова депутата передает «Лента.ру».

Журова подчеркнула, что у Киева не получится реализовать такие планы.

«Он, видимо, борется с мирными жителями — интересная цель для президента, которую он еще и публично озвучивает. Это поражает. Он все равно этого не добьется», — сказала депутат.

До этого Зеленский в интервью CNN заявил, что часть его плана заключается в ухудшении жизни в РФ. В связи с этим он призвал сделать Украину сильной, чтобы она могла усадить российскую сторону за стол переговоров.

В интервью Зеленский подробнее рассказал и о своем «плане победы», который он собирается представить американскому коллеге Джо Байдену. По словам украинского лидера, в нем будет четыре основных пункта и один, который потребуется после окончания боевых действий. Речь в плане идет о безопасности Украины, ее сильной военной поддержке, свободе в использовании ресурсов и экономической помощи Киеву.

Ранее Зеленский назвал контрнаступление РФ в Курской области «планом Украины».