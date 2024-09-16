Президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия хуситам

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опроверг сообщения о передаче Йемену гиперзвукового оружия. Его слова приводит РИА Новости.

«Иран не передавал никаких (гиперзвуковых, — «Газета.Ru») ракет, которые йеменцы выпустили по территории Израиля», — заявил он.

Пезешкиан отметил, что у «Ирана и Йемена относительно Израиля одна точка зрения».

«У нас есть ракетная мощь, но и у самих йеменцев есть свои технологии», — добавил президент исламской республики.

Накануне движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что ударили по объекту в израильской Яффе около Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой. Хуситы утверждают, что целью был военный объект. На фоне атаки во многих городах центральной части Израиля включили сирены воздушной тревоги, около 2 млн израильтян пришлось спуститься в бомбоубежища. Никто не пострадал, позднее в Армии обороны Израиля заявили, что ракета, скорее всего, развалилась на фрагменты в воздухе. Иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер усмотрел в ударе по Израилю послание Тель-Авиву и Западу.

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