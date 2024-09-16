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Политолог: Абхазия никем не сможет заменить Россию

Политолог Рубаев: Абхазия практически полностью зависит от России

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Анна Лозинская/«Газета.Ru»

Политолог-кавказовед Аслан Рубаев прокомментировал новость о том, что Россия приостановила финансовую помощь Абхазии, настаивая на выполнении ряда условий. По словам эксперта, которые цитирует Tsargrad.tv, Сухум в последние годы стал пренебрегать отношениями с Москвой.

Он также отметил, что в политических кругах Абхазии есть люди, заинтересованные в осложнении двусторонних отношений. Рубаев не исключил, что Сухум может заявить, что Россия мешает абхазам строить свой суверенитет.

«Абхазы идут по очень опасному пути, им сегодня нужно вспомнить, что произошло с Украиной, Арменией, Грузией, Молдавией. Это одна и та же протоптанная дорожка. Но умный учится на чужих ошибках, а дурак не учится вообще ни на каких. Я не о том, что в Абхазии дураки, я о том, что там работает агентура. Абхазской власти нужно раз и навсегда определиться — либо они с Россией, либо их ждут черные времена», — сказал политолог.

Он добавил, что на сегодняшний день Абхазия практически полностью зависит от России.

Россия с 1 сентября частично приостановила финансовую помощь Абхазии. Министр иностранных дел республики Сергей Шамба сообщил, что ограничения коснулись врачей, учителей, сотрудников силовых структур и других категорий.

Заявление Шамбы было сделано после появления в соцсетях протокола с совещания, на котором присутствовали замглавы АП РФ Дмитрий Козак и президент Абхазии Аслан Бжания. Согласно протоколу, Россия настаивает на снятии ограничений для российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости, ратификации соглашения о взаимном признании судебных и арбитражных решений, а также на вступлении в силу соглашения о реализации инвестиционных проектов российскими юрлицами в Абхазии.

Ранее глава Россотрудничества рассказал о противниках России в Абхазии.

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