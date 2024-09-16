Польша пообещала профинансировать закупку Чехией снарядов для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пообещал, что власти страны найдут деньги для финансирования инициативы Чехии по закупке снарядов для Украины. Об этом пишет агентство УНИАН.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Варшава уже приняла политическое решение о выделении €50 млн на помощь Киеву в текущем году. Более того, в 2025 году республика намерена потратить на поддержку Украины аналогичное количество денег.

«Но есть некоторые технические, административные и правовые вопросы, связанные с государственным агентством стратегических резервов», — подчеркнул Сикорский.

Как он сказал, со своей стороны МИД сделал все возможное для помощи украинским войскам. В связи с этим министр выразил надежду, что другие ведомства также примут необходимые меры.

«Это обязательно будет сделано», — добавил Сикорский.

В феврале 2024 года чешский президент Петр Павел заявил о появлении у руководства страны возможности закупить за рубежом 800 тыс. артиллерийских снарядов и передать их Киеву. Прага могла бы реализовать инициативу в течение нескольких недель, если бы получила финансирование от союзников.

6 августа швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung сообщила, что Чехия рискует не поставить на Украину обещанное количество боеприпасов. Ожидается, что из-за возникших при закупке проблемах к концу года Киев недополучит 300 тыс. снарядов.

Ранее в Чехии заявили о нежелании ряда стран продавать боеприпасы для Украины.