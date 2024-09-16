Эксперт раскрыл, на что могут пойти демократы, если Трамп вырвется вперед

Если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании вырвется вперед, демократы могут сделать «апокалиптический финт». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. По его словам, демпартия попытается создать такие условия, при которых смена власти невозможна.

«Гарантированно это можно сделать лишь тогда, когда страна находится на грани войны. Тогда правящая верхушка сможет сказать: вы, мол, знаете, сегодня существует угроза нацбезопасности США, Штаты ведут вооруженный конфликт с Россией или вот-вот начнут, а вы тут рассуждаете, кто лучше — Трамп или [вице-президент США Камала] Харрис», — сказал Васильев.

В данном случае, находящиеся у власти демократы могут ввести в США режим военного положения, чтобы «перескочить» на новый срок под лозунгом: «Переплывая реку, коней не меняют», заключил эксперт.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда политик находился на поле. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на кандидата в президенты США. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

Первое покушение на Трампа произошло в июле. Тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

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