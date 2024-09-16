Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл, на что могут пойти демократы, если Трамп вырвется вперед

Экономист Васильев: демократы могут ввести военное положение в США ради власти

close
Brian Snyder/Reuters

Если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании вырвется вперед, демократы могут сделать «апокалиптический финт». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. По его словам, демпартия попытается создать такие условия, при которых смена власти невозможна.

«Гарантированно это можно сделать лишь тогда, когда страна находится на грани войны. Тогда правящая верхушка сможет сказать: вы, мол, знаете, сегодня существует угроза нацбезопасности США, Штаты ведут вооруженный конфликт с Россией или вот-вот начнут, а вы тут рассуждаете, кто лучше — Трамп или [вице-президент США Камала] Харрис», — сказал Васильев.

В данном случае, находящиеся у власти демократы могут ввести в США режим военного положения, чтобы «перескочить» на новый срок под лозунгом: «Переплывая реку, коней не меняют», заключил эксперт.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда политик находился на поле. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на кандидата в президенты США. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

Первое покушение на Трампа произошло в июле. Тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

Ранее Трамп раскрыл, как относится к Тейлор Свифт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами