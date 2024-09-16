Италия выразила надежду на серьезную мирную конференцию по Украине

Италия надеется на проведение серьезной мирной конференции по урегулированию вооруженного конфликта на Украине до конца текущего года. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Антонио Таяни, его цитирует газета Corriere della Sera.

«Надеюсь, что до конца 2024 года удастся провести серьезную мирную конференцию по конфликту на Украине», — сказал дипломат.

При этом Таяни назвал разрешение Украине бить вглубь России западным дальнобойным оружием «предметом двусторонних отношений отдельно взятой страны» с Киевом. Он подчеркнул, что каждое государство может «самостоятельно решать, как Украина будет использовать военную помощь».

2 сентября представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что участие России в мирной конференции по Украине будет необходимо, но не Европейскому союзу решать, когда.

До этого Зеленский заявил журналистам, что планирует осенью показать президенту США Джо Байдену план по завершению российско-украинского конфликта.

Ранее Зеленский объяснил, зачем Киев приглашает Москву на второй «саммит мира».