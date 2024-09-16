Дугин: покушение на Трампа свидетельствует о проигрыше Харрис на дебатах

Очередное покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа может свидетельствовать о незавидном положении демократов в предвыборной кампании. Такое мнение высказал философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин.

«Думаю, очередное покушение на Трампа свидетельствует о том, что вопреки медиакампании демократов, [кандидат в президенты США от демократов] Камала Харрис дебаты проиграла (а так оно и было). И поняв, что не все можно исправить с помощью подконтрольных СМИ, демпартия решила попробовать еще раз просто устранить конкурента», — сказал Дугин.

Он также предположил, что за покушением может стоять лично нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден, который, возможно, желает вернуться в президентскую гонку.

58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайев, которого подозревают в покушении на Трампа, был задержан в воскресенье, 15 сентября. По данным СМИ, он открыл стрельбу рядом с гольф-клубом политика Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Мужчина направил винтовку в сторону клуба, когда кандидат в президенты играл на поле.

Первое покушение на Трампа произошло в июле. Тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

Ранее в России назвали Трампа мишенью «глубинного государства».