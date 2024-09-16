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Зеленский прокомментировал покушение на Трампа

Зеленский напомнил о верховенстве закона, комментируя покушение на Трампа

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Heiko Becker/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа во Флориде, выразив необходимость верховенства права. Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Рад слышать, что Дональд Трамп жив и невредим... Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали. Это наш принцип: верховенство закона имеет первостепенное значение», — отметил он.

Он добавил, что политическому насилию не должно быть нигде места в мире.

Зеленский также передал «лучшие пожелания» Трампу и его родственникам.

До этого сын подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа во Флориде Райана Уэсли Раута Оран подтвердил, что его отец ездил на Украину и оказывал гуманитарную помощь ВСУ.

Как сообщалось ранее, подозреваемый в намерении совершить покушение на Трампа Раут в прошлом году признавался газете The New York Times в том, что намерен вербовать афганских солдат для отправки их на Украину, Раут также сообщал, что был на Украине после начала СВО.

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт рассказал об оружии, которое могло использоваться в покушении на Трампа.

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