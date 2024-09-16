Эксперт рассказал об оружии, которое могло использоваться в покушении на Трампа

Оружие, с помощью которого планировалась попытка покушения накануне на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, могло быть ошибочно идентифицировано как автомат АК-47. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на оружейного эксперта.

«Оружие, о котором идет речь, ошибочно идентифицировали как винтовку типа АК, вероятно, из-за характерно изогнутого магазина и визуально похожей газовой системы», — заявил глава компании Armament Research Services Н. Р. Дженсен-Джонс.

Он отметил, что правоохранительные органы показали винтовку типа СКС, оснащенную магазином под АК для патронов калибра 7,62 миллиметра.

Днем в воскресенье, 15 сентября, во Флориде в гольф-клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился кандидат в президенты США. Мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали. Стало известно, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил связи отца с Украиной.