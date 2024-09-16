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В Госдуме заявили, что напавшего на Трампа американца могли использовать

Депутат Слуцкий: Дональд Трамп остается в опасности после второго покушения

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Reuters

Мужчина, напавший на кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа — фанатик, которого могли использовать в своих интересах третьи лица. Такое заявление в разговоре с «Газетой.Ru» сделал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа говорит о кризисе, в котором пребывает как американское общество, так и сама система власти и демократии в Соединенных Штатах. Можно ли говорить о том, что выборы в США демократичны после открытых попыток устранения одного из кандидатов? Вряд ли», — считает Слуцкий.

По мнению депутата, Дональд Трамп все еще находится в опасности.

«Его могли использовать. Даже если нападавший и не следовал чьему-то приказу, Дональд Трамп явно остается в опасности. США, которые пытались навязать всем остальным странам свою модель «демократии», сегодня, как мы видим, не в состоянии обеспечить базовые права, свободы и безопасность при проведении президентской избирательной кампании», — сказал депутат.

В воскресенье, 15 сентября, в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, произошла стрельба. Стрелявший мужчина направил винтовку в сторону клуба, когда кандидат в президенты играл на поле. Позже был задержан 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайев, сам кандидат в президенты не пострадал.

Первое покушение на Трампа произошло в июле. Тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

Ранее депутат Новиков посоветовал Трампу усилить охрану после второго покушения.

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