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WSJ: подозреваемый в попытке покушения на Трампа хотел присоединиться к ВСУ

WSJ: подозреваемый в попытке покушения на Трампа был готов вступить в ВСУ

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Newsweek Romania

Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа американец Райан Рут выражал готовность вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«В день начала военного конфликта он написал несколько публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев», — утверждается в статье.

15 сентября во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился кандидат в президенты США. Некий мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали.

Американские СМИ сообщают, что стрелявшим был 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев прокомментировал возможную связь покушения на Трампа с Киевом.

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Покушения на Трампа
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