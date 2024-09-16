В РФ предупредили о возможном ракетном ударе со стороны США

Подразделения многодоменной оперативной группы США, которые дислоцируются в Японии, могут быть использованы для нанесения внезапного массированного ракетного удара по РФ. Об этом в статье для газеты «Известия» написал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Автор публикации обратил внимание, что американская многодоменная оперативная группа состоит сразу из нескольких батальонов. Речь идет об отрядах разведки, космических операций, радиоэлектронной борьбы и других.

При этом ее ударной силой считается батальон стратегических огневых средств. В том числе в него входят расчеты ракетных комплексов HIMARS и Typhon, а также гиперзвуковых орудий LHRW.

Как отметил Болтенков, благодаря такому составу американские подразделения способны выполнять задачи одновременно в пяти средах. Более того, в зону поражения имеющихся у них вооружений попадают территории на расстоянии от 300 до 3000 км.

«Развертывание американской боевой группы в Японии позволит внезапно нанести массированный ракетный удар по местам дислокации пунктов базирования ракетных систем ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») и систем класса «поверхность – поверхность» России, Китая или КНДР», — говорится в материале.

В связи с этим эксперт выразил уверенность, что Москве необходимо принять ответные меры. В том числе речь идет о регулярном наблюдении за перемещениями оперативной группы США в Японии, а также усилении береговых ракетных войск в стране.

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