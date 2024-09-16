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Медведев прокомментировал возможную связь покушения на Трампа с Киевом

Медведев задался вопросом о возможной связи покушавшегося на Трампа с Киевом

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом на своей странице в соцсети X, как бы США и Запад в целом отреагировали, если бы покушавшийся на жизнь кандидата в президенты Дональда Трампа оказался связан с украинскими властями.

«Интересно, что бы произошло, если бы оказалось, что новая несостоявшаяся стрельба в Трампа Раутом, который набирал наемников в украинские войска, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этой попытки покушения», — написал политик.

15 сентября во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился кандидат в президенты США. Некий мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали.

Американские СМИ сообщают, что стрелявшим был 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху после второго покушения на Трампа призвал его не полагаться на удачу.

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