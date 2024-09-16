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Президент Казахстана уволил главу разведки

Токаев уволил руководителей СВР и Службы антитеррора Казахстана

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Павел Бедняков/РИА Новости

В Казахстане сменятся два заместителя главы Комитета национальной безопасности (КНБ), соответствующие распоряжения подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Своих постов лишились глава Службы антитеррора Руслан Сейсембаев и директор Службы внешней разведки (СВР) Аскар Амерханов. Причины увольнений не раскрываются.

Оба уже бывших заместителя главы КНБ занимали свои должности с момента назначения в апреле 2023 года. Сейсембаев начал службу в 1997 году и спустя 11 лет стал занимать руководящие посты. Имеет госнаграды, включая орден «Айбын» второй степени. Амерханов служит в КНБ с 1995 года, а в январе 2022-го, еще до назначения директором СВР, стал заместителем руководителя Комитета.

В сентябре 2023 года Токаев провел массовые кадровые перестановки в правительстве Казахстана. Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев был назначен главой недавно созданного министерства транспорта, Арман Шаккалиев стал министром торговли. Пост главы министерства туризма занял Ермек Маржикпаев, а министром культуры и информации стала Аида Балаева.

Ранее Токаев заявил об амбициозных планах развития отношений с Китаем.

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