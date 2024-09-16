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В США рассматривают «украинский мотив» подозреваемого в покушении на Трампа

ABC: в США выясняют, могло ли покушение на Трампа быть совершено из-за Украины

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Evelyn Hockstein/Reuters

Американские правоохранители, которые продолжают расследование второго покушения на экс-президента США и кандидата на пост президента от демократов Дональда Трампа, выясняют, есть ли у подозреваемого в инциденте Райана Уэсли Раута несогласие с позицией политика по украинскому конфликту. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

«По словам источников, знакомых с ходом расследования, в воскресенье вечером власти продолжали выяснять, есть ли у Раута претензии (к Трампу – прим. ред.), связанные с Украиной, и в частности недовольство позицией Трампа по этому вопросу», - говорится в сообщении телеканала.

Как сообщили источники ABC, власти США в ближайшее время предъявят обвинения подозреваемому. ФБР начало «глубокое изучение» прошлого Раута, включая его посты в соцсетях, а также наличие судимостей.

15 сентября недалеко от местонахождения кандидата в президенты США Трампа произошла стрельба.

Действующий президент США Джо Байден пообещал обеспечить безопасность Трампа после повторного покушения на политика.

Первое покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее Трамп пошутил, что из-за стрельбы не закончил партию в гольф.

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