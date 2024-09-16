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В Иране прокомментировали возможность переговоров по «ядерной сделке»

Глава МИД Ирана Аракчи допустил переговоры по СВПД по старой формуле

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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) могут возобновить переговоры на основании «доверия в обмен на снятие санкций». Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, для начала необходимо создать подходящий базис для возобновления переговоров. Он подчеркнул, что стороны могут вернуться к формуле старого СВПД — создание доверия со стороны Ирана в обмен на снятие санкций со стороны Запада.

Министр добавил, что в этой ситуации многое зависит от того, смогут ли стороны найти платформу для взаимопонимания, чтобы возобновить диалог на равных позициях.

26 июля стало известно, что американские власти проинформировали Иран о готовности Белого дома вернуться к переговорам по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В начале июня Россия, Китай и Иран призвали западные страны восстановить ядерную сделку. Об этом было сказано в совместном заявлении трех стран. В документе подчеркивается, что положения СВПД по-прежнему имеют силу, и полная реализация ядерной сделки могла бы снять большинство вопросов о мирной ядерной программе Ирана и работала бы в качестве инструмента по уменьшению напряженности.

Ранее в МАГАТЭ призвали возобновить диалог с Ираном по «ядерной сделке».

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