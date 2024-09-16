Украинский суд рассмотрит иск по президентским выборам

Суд на Украине в понедельник, 16 сентября, должен рассмотреть иск депутата Рады Александра Дубинского с требованием обязать парламент назначить президентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Дубинский подал иск в суд еще в конце июня 2024 года, но его перенесли на сентябрь.

Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что проект бюджета Украины на 2025 год пока не предусматривает расходов на проведение выборов.

Также правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 75%. Предполагается, что доходы украинского бюджета оставят 2 трлн грн., а расходы – 3,6 трлн грн. Из расходов Украины почти две трети придется на оборону — более 2,22 трлн грн.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы, которые должны были состояться в текущем году, отменили. В качестве обоснования такого решения были названы военное положение и всеобщая мобилизация.

Ранее в Раде признали кризис управления на Украине.