Трамп вернулся в свою резиденцию после стрельбы

Бывший президент США Дональд Трамп вернулся в свою резиденцию во Флориде после стрельбы возле его гольф-клуба, сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

По его словам, Трамп благополучно был возвращен в частную резиденцию Мар-а-Лаго.

Ранее вице-президент США, кандидат на пост главы государства Камала Харрис подтвердила, что ее проинформировали о стрельбе в районе местонахождения Дональда Трампа.

15 сентября недалеко от местонахождения кандидата в президенты США Дональда Трампа произошла стрельба. При этом член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявляла, что на Трампа могло быть совершено еще одно покушение. Позднее стало известно, что перестрелка неподалеку от местонахождения Трампа произошла за пределами поля для гольфа Trump West Palm Beach. Отмечалось, что в перестрелке участвовали два человека. Издание New York Post уточнило, что стрельба велась не по Трампу, злоумышленники целились друг в друга. Подозреваемый в стрельбе был задержан.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в причастности к покушению.