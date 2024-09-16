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Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа во Флориде

Fox News: подозреваемым во втором покушении на Трампа стал Райан Уэсли Рут

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Hannah McKay/Reuters

Подозреваемым в деле о покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа во Флориде оказался Райан Уэсли Рут, передает Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным канала, задержанный находился на расстоянии 270-450 м от политика. Он просунул ствол автомата через сетчатое ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич. Сотрудники Секретной службы заметили Рута и открыли огонь. Мужчине удалось скрыться с места происшествия, однако позднее полиция его остановила и задержала. Оружие было обнаружено в кустах за пределами поля для гольфа, с собой у Рута были два рюкзака и камера GoPro.

Это второе покушение на политика за два месяца. 13 июля выступление Трампа перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. Кроме экс-президента пострадали трое человек, одного из них спасти не удалось. Стрелка ликвидировали, у него нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Информация о втором покушении на политика появилась вечером 15 сентября. Сам Трамп после произошедшего сообщил, что он здоров и в безопасности, и заявил, что его ничто не остановит и он никогда не сдастся. К расследованию стрельбы подключилась ФБР. Там ситуацию расценили как вероятную попытку покушения на политика.

Ранее Харрис высказалась о покушении на Трампа.

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