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ФБР подключилось к расследованию покушения на Трампа

Fox News: ФБР подключилось к расследованию покушения на Дональда Трампа

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Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подключилось к расследованию предполагаемой попытки покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает Fox News.

В публикации отмечается, что бюро отреагировало на события в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Сейчас агенты ФБР расследуют то, что, предположительно, являлось попыткой покушения на экс-президента США.

Трамп подтвердил, что рядом с ним стреляли, и заявил, что он не сдастся, несмотря на возможную вторую попытку покушения.

15 сентября недалеко от местонахождения кандидата в президенты США Дональда Трампа произошла стрельба. При этом член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявляла, что на Трампа могло быть совершено еще одно покушение. Позднее стало известно, что перестрелка неподалеку от местонахождения Трампа произошла за пределами поля для гольфа Trump West Palm Beach. Отмечалось, что в перестрелке участвовали два человека. Издание New York Post уточнило, что стрельба велась не по Трампу, злоумышленники целились друг в друга. Подозреваемый в стрельбе был задержан.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в причастности к покушению.

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Покушения на Трампа
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