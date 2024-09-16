Соратница Обамы встала на сторону Трампа

Число представителей Демократической партии, ставших республиканцами, пополнилось Глорией Ромеро, которая сама себя называет «истинным демократом», передает Fox News. По информации телеканала, экс-лидер демократов в сенате Калифорнии, бывший председатель избирательной комиссии штата по переизбранию Барака Обамы теперь поддерживает кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

«В целом [Демократическая] партия меня покинула. Я больше не знаю, что это такое. Если это новый путь вперед для демократов, то удачи. Многие покинут их ряды», — заметила Ромеро.

Она добавила, что свою роль в ее переходе на сторону республиканцев и Трампа сыграло то, что его поддержал бывший независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди — младший, который изначально тоже состоял в Демпартии. Ромеро подчеркнула, что она не согласна с нынешней политикой демократов, в том числе судебным преследованием экс-президента.

Ранее Трампа назвали кандидатом «здравого смысла» на выборах в США.