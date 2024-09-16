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В Раде посетовали на отсутствие подготовки мобилизованных

Безуглая: мобилизованных на Покровское направление почти ничему не учат

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В украинской армии страдает подготовка мобилизованных, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она отметила, что новобранцы не получают почти никаких навыков за 45-дневный период обучения базовым моментам.

«Общалась с мобилизованными солдатами, которые после подготовки прибыли на покровское направление: это люди в основном среднего возраста, преимущественно те, кто не смог «порешать», в абсолютном большинстве за 45 дней базовой подготовки они не научились почти ничему», — написала Безуглая.

Она добавила, что в центрах отсутствуют инструкторы с боевым опытом. Безуглая подчеркнула, что на этом месте зачастую находятся те, кто смог «порешать» вопрос с отправкой на фронт.

«На этом фоне особенно цинично звучит заявление [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского по увеличению срока базовой подготовки мобилизованных, когда и 45 дней они не могут и не хотят заполнить реальным содержанием», — подчеркнула депутат.

Ранее в США констатировали проигрыш Украины в конфликте с Россией.

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