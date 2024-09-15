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Трампа назвали никудышным после слов о Тейлор Свифт

Штаб Харрис высмеял Трампа за критику певицы Тейлор Свифт

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Tom Brenner/Reuters

У бывшего главы Белого дома Дональда Трампа выдалась «сложная неделя», считают в предвыборном штабе кандидата в главы государства от демократов, вице-президента Камалы Харрис, передает The Hill. Так в команде оппонентов номинанта от Республиканской партии отреагировали на его признание в ненависти к певице Тейлор Свифт в соцсетях.

«Можно с уверенностью сказать, что прошедшая неделя сильно его [Трампа] расстроила. Мистер Никудышный провел ее, борясь со своими чувствами, жалуясь на проблемы с шампанским и совершенно не тратя времени на решение проблем, стоящих перед американским народом», — заметили в штабе Харрис.

В команде демократа добавили, что Трамп за счет своих бессвязных речей и поддержки теорий заговора создает впечатление слишком эмоционального человека для президентского поста. В штабе Харрис подчеркнули, что американцы хотят избавиться от хаоса и раскола эпохи экс-президента США, начав все сначала.

Ранее Харрис сочли угрозой для всего мира.

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Выборы в США — 2024
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