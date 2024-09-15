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Байдена проинформировали о стрельбе рядом с Трампом

Белый дом: Байдена проинформировали о произошедшей недалеко от Трампа стрельбе

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Marco Bello/Reuters

Американского президента Джо Байдена проинформировали о том, что недалеко от места, где находился кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп, произошла стрельба.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что об инциденте со стрельбой на Международном поле для гольфа уведомили и вице-президента США Камалу Харрис.

В американской администрации заявили, что Байден будет следить за развитием ситуации.

15 сентября стало известно, что недалеко от местонахождения Трампа произошла стрельба. При этом член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявляла, что на Трампа могло быть совершено еще одно покушение.

Позднее стало известно, что перестрелка неподалеку от местонахождения Трампа произошла за пределами поля для гольфа Trump West Palm Beach. Отмечалось, что в перестрелке участвовали два человека. Издание New York Post уточнило, что стрельба велась не по Трампу, злоумышленники целились друг в друга.

Сын бывшего главы Белого дома Дональд Трамп — младший заявил, что подозреваемый в стрельбе задержан.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в причастности к покушению.

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