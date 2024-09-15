Конгрессвумен заявила о втором покушении на Трампа

На кандидата в президенты США Дональда Трампа могло быть совершено еще одно покушение, написала в Telegram член палаты представителей конгресса, ультраправый политик и сторонница теорий заговора Марджори Тейлор Грин.

После произошедшего она призвала молиться за политика. При этом она назвала его «президентом Трампом».

Конгрессвумен сделала запись в соцсети, после того как стало известно о стрельбе у международного поля для гольфа Trump West Palm Beach. Поблизости от этого места находился Трамп. Предварительно, он не пострадал.

14 июля митинг экс-президента США в Пенсильвании закончился стрельбой. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по политику из винтовки AR-15, одна из пуль задела его ухо. Инцидент стал первым покушением на американского лидера за 43 года, последний раз с нападением столкнулся президент Рональд Рейган. По предварительной экспертизе, Трампа спасло то, что он повернул голову в сторону Крукса в момент атаки, в противном случае пуля угодила бы ему точно в голову.

Ранее проверка нашла ошибки Секретной службы в подготовке к митингу, где стреляли в Трампа.