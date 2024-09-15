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В США рассказали, какой будет внешняя политика Харрис

Экс-советник президента Болтон: Харрис выставит США слабыми на мировой арене

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Carlos Barria/Reuters

Вице-президент США, кандидат в главы государства от демократов Камала Харрис в случае своей победы на выборах продолжит курс американского лидера Джо Байдена, считает бывший сотрудник Белого дома Джон Болтон, передает The Hill. По словам экс-советника президента США по нацбезопасности, это касается внешнеполитических вопросов.

«Ее администрация будет выглядеть как еще как минимум четыре года правления Байдена. Я думаю, это лучший прогноз, который можно сделать на данный момент, и… это просто выставит нас слабыми и ненадежными во всем мире», — пояснил Болтон.

Он добавил, что при Байдене США столкнулись с серией проблем, в том числе провальным выводом войск из Афганистана, на фоне которого страна перешла под контроль «Талибана» (организация запрещена в России). Болтон подчеркнул, что нынешняя администрация привела к началу конфликта на Украине, так как другие мировые лидеры почувствовали слабость Белого дома.

Ранее Харрис заподозрили в желании привести США к войне с Россией.

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Выборы в США — 2024
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