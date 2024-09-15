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Кандидат в вице-президенты США Вэнс обвинил CNN в предвзятости

Кандидат в вице-президенты США Вэнс обвинил CNN в предвзятости к республиканцам

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Gaelen Morse/Reuters

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс обвинил телеканал CNN во время интервью в предвзятом отношении к его партии и к нему в частности.

Телеведущая Дана Бэш неоднократно прерывала речь Вэнса, не давая ему закончить ответ.

«Дана, вы хотите задать мне вопрос и получить ответ или же вступить со мной в дебаты?» — задался вопросом Вэнс.

Он отметил, что ведущая не перебивала кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалу Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолца.

«Я прошу вас проявить достаточно вежливости, чтобы дать мне возможность ответить», — попросил Вэнс, задавшись вопросом, почему его приглашают на CNN, не давая возможности ответить.

Также Вэнс признался, что ему и Дональду Трампу будет достаточно сложно выиграть на выборах в ноябре при неудаче в Северной Каролине. При этом Вэнс оценил шансы на победу Трампа в этом штате как «очень хорошие».

Ранее сообщалось, что Илон Маск будет ежемесячно жертвовать десятки миллионов долларов на кампанию Трампа.

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