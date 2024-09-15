Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США отрицают причастность к дестабилизации ситуации в Венесуэле

CNN: США отрицают свою причастность к попыткам дестабилизации ситуации в Венесуэле

close
Fernando Vergara/AP

Соединенные Штаты отвергают предположения о том, что ЦРУ причастно к планам по дестабилизации ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает CNN.

В американском Госдепартаменте назвали «лживыми» заявления о попытках дестабилизации ситуации в латиноамериканской стране. Там заявили, что США «продолжают поддерживать демократическое разрешение политического кризиса в Венесуэле».

14 сентября глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о задержании двух граждан Испании, трех граждан США и гражданина Чехии в связи с предполагаемыми планами по дестабилизации ситуации в Боливарианской Республике.

Испания после задержания гражданина их страны также стала отрицать предположения об участии своих людей в операции по политической дестабилизации в Венесуэле.

До этого, в начале сентября. МИД Аргентины обратился к прокурору Международного уголовного суда (МУС) с призывом инициировать выдачу ордера на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Аргентинские дипломаты утверждают, что после выборов 28 июля ситуация в Венесуэле ухудшилась и были совершены новые деяния, которые можно рассматривать как преступления против человечности.

Ранее в США рассказали, из-за чего арестовали самолет президента Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами