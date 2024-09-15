В США отрицают причастность к дестабилизации ситуации в Венесуэле

Соединенные Штаты отвергают предположения о том, что ЦРУ причастно к планам по дестабилизации ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает CNN.

В американском Госдепартаменте назвали «лживыми» заявления о попытках дестабилизации ситуации в латиноамериканской стране. Там заявили, что США «продолжают поддерживать демократическое разрешение политического кризиса в Венесуэле».

14 сентября глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о задержании двух граждан Испании, трех граждан США и гражданина Чехии в связи с предполагаемыми планами по дестабилизации ситуации в Боливарианской Республике.

Испания после задержания гражданина их страны также стала отрицать предположения об участии своих людей в операции по политической дестабилизации в Венесуэле.

До этого, в начале сентября. МИД Аргентины обратился к прокурору Международного уголовного суда (МУС) с призывом инициировать выдачу ордера на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Аргентинские дипломаты утверждают, что после выборов 28 июля ситуация в Венесуэле ухудшилась и были совершены новые деяния, которые можно рассматривать как преступления против человечности.

Ранее в США рассказали, из-за чего арестовали самолет президента Венесуэлы.