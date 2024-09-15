Бывший депутат Рады вошел в Совфед

Экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач 12 сентября стал сенатором от Астраханской области в Совете Федерации. Соответствующий указ размещен на сайте публикации правовых актов.

Telegram-канал «Осторожно, новости» выяснил, что в заявке Деркач назвал себя гражданином РФ и указал, что проживает в Астрахани. На новом посту он сменит Александра Башкина, заседавшего в Совфеде с 2019 года.

Как отмечает канал, на Украине Деркач подозревается в госизмене и объявлен в розыск. Как и отец, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Леонид Деркач, бывший нардеп сначала учился в Академии ФСБ и работал в СБУ, а с 1998 года заседал в Раде. Во время Оранжевой революции 2004 года подконтрольный Деркачу медиахолдинг поддерживал оппозицию в лице Виктора Ющенко.

После начала СВО нардеп уехал в Россию и был лишен гражданства Украины. По версии СБУ, Деркач работал на российскую разведку и курировал охранные предприятия в разных регионах республики, чтобы мобилизовать их при наступлении ВС РФ.

Ранее на Украине экс-генерал СБУ получил длительный срок за работу на Россию.